 أحمد الشرع يلتقي وفدا أوكرانيا برئاسة وزير الخارجية في دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد الشرع يلتقي وفدا أوكرانيا برئاسة وزير الخارجية في دمشق

دمشق - د ب أ
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 11:14 ص

التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق وفدا أوكرانيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية اندريه سيبيجا، وفق الوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الاثنين.

وذكر (تلفزيون سوريا)، أن الوفد الأوكراني رفيع المستوى ضم كلًا من وزير الزراعة، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني مكسيم الصلح، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أعلن، قبل أيام، أن 500 طن من دقيق القمح الأوكراني في طريقها إلى سوريا، كجزء من برنامج إنساني، مشدداً على الوفاء بوعود أوكرانيا تجاه الشعب السوري.

وأشار تلفزيون سوريا إلى أنه سيتم توزيع دقيق القمح على نحو 167 ألف شخص، خلال الأسابيع القادمة، إذ تزن كل عبوة 15 كيلوجراماً، وتكفي لإطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

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