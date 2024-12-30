إعادة فتح سفارة أذربيجان في دمشق

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أكد وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني لنائب وزير خارجية أذربيجان يارجين رفيعيف على أولويات الحكومة في تنمية الاقتصاد وأمن واستقرار المنطقة تزامنا مع افتتاح سفارة باكو في دمشق.



واستقبل الوزير في الحكومة السورية المؤقتة وفدا حكوميا برئاسة رفيعيف وتلقى من جانبه تهاني قيادة دولة أذربيجان إلى الشعب السوري على انتصاره مؤكدا دعم بلاده للحكومة الجديدة للنهوض بسوريا وإعادة إعمارها.

وأشار رفيعيف خلال اللقاء إلى أهمية تنمية العلاقات بين البلدين وإعادة افتتاح السفارة بعد 12 عاما من الانقطاع.

بدوره، شكر الوزير الشيباني الوفد الأذربيجاني على الزيارة وثمن موقف أذربيجان المناصر للشعب السوري.