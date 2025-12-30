عضوة بمجلس النواب الأمريكي تؤكد براءتها من تهمة سرقة أموال مخصصة لمكافحة جائحة كورونا

أكدت النائبة شيلا تشيرفيلوس ماكورميك عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا اليوم الاثنين براءتها من تهمة التآمر لسرقة خمسة مليون دولار من الأموال الاتحادية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا.

وكان من المقرر مثول النائبة أمام المحكمة، ولكن المحامي الموكل للدفاع عنها طلب تأجيل القضية حتى 20 يناير لحين استكمال تشكيل فريق الدفاع عنها. ولم يعترض ممثلو الادعاء على الطلب، ووافقت القاضية ليسيت ريد على الموعد الجديد. واستغرقت جلسة الاستماع أقل من خمس دقائق.

وصرحت النائبة تشيرفيلوس ماكورميك فور مغادرة مقر المحكمة الاتحادية في ميامي قائلة: "أريد فقط أن أوضح تماما إنني بريئة"، مضيفة: "لم أسرق أي أموال بأي شكل من الأشكال، وإنني ملتزمة أمام شعب فلوريدا ومنطقتي".

ودفعت تشيرفيلوس ماكورميك، وهي نائبة ديمقراطية، ببراءتها من التهم المنسوبة إليها. وهي تواجه 15 تهمة اتحادية بسرقة أموال تم دفعها إلى شركة "ترينيتي" لخدمات الرعاية الصحية المملوكة لأسرتها. وكانت الشركة قد تعاقدت لتسجيل الأشخاص للحصول على لقاحات كوفيد 19.