 سلطات بيلاروسيا تطلق سراح صحفية سويسرية - بوابة الشروق
الأحد 31 يناير 2021 8:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

سلطات بيلاروسيا تطلق سراح صحفية سويسرية

علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا
أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 8:17 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 8:17 م

أطلقت أجهزة الأمن في بيلاروسيا، اليوم الأحد، سراح الصحفية السويسرية لوتسيا تشيركي التي أوقفت في العاصمة مينسك.

وأضافت منظمة "الربيع" الحقوقية غير الرسمية في بيلاروس، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن السفارة السويسرية لدى مينسك أبلغتها بإطلاق سراح الصحفية التي تم احتجازها اليوم وسط المدينة، مضيفة أن لديها قائمة تضم 30 شخصا محتجزا من بينهم 28 في مينسك وإثنين في مدينة جرودنو.

وتشهد بيلاروسيا منذ 9 أغسطس الماضي احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك