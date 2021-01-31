سلطات بيلاروسيا تطلق سراح صحفية سويسرية

أطلقت أجهزة الأمن في بيلاروسيا، اليوم الأحد، سراح الصحفية السويسرية لوتسيا تشيركي التي أوقفت في العاصمة مينسك.

وأضافت منظمة "الربيع" الحقوقية غير الرسمية في بيلاروس، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن السفارة السويسرية لدى مينسك أبلغتها بإطلاق سراح الصحفية التي تم احتجازها اليوم وسط المدينة، مضيفة أن لديها قائمة تضم 30 شخصا محتجزا من بينهم 28 في مينسك وإثنين في مدينة جرودنو.

وتشهد بيلاروسيا منذ 9 أغسطس الماضي احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.