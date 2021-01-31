 نقل 17 إطفائيا إلى المستشفى بعد مكافحتهم حريق بمبني في نيويورك - بوابة الشروق
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نقل 17 إطفائيا إلى المستشفى بعد مكافحتهم حريق بمبني في نيويورك

د ب أ
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 5:16 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 5:16 ص

قال مسؤولون إنه تم نقل 17 من رجال إطفاء في مدينة نيويورك إلى المستشفى، من بينهم أربعة أصيبوا بجروح خطيرة، بسبب حريق سريع الانتشار دمر مبنى سكني قيد الإنشاء في هارلم اليوم السبت.

وذكرت اليوم صحيفة " لوس أنجليس تايمز" أن الحريق اندلع في الطابق الأول من مبنى يقع فى تجمع سكني قرب متنزه مورنينجسايد، حوالي الساعة 0730 صباحا حيث انخفضت درجات الحرارة 20 درجة، حسبما قال مسؤولون.

قال توماس ريتشاردسون، مسؤول عمليات مكافحة الحرائق في دائرة إطفاء نيويورك: "امتد الحريق سريعا إلى جميع الطوابق وصولا إلى الطابق العلوي. وانتهى بنا المطاف في النهاية إلى مهمة (إطفاء) من المستوى الرابع".

وهشم رجال الإطفاء النوافذ في جميع الطوابق في الجزء الأمامي والخلفي من المبنى لتخفيف الحرارة واللهب مع تصاعد الدخان من الفتحات.


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