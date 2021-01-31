 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه السعودية

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 11:13 ص

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار مفخخة، باتجاه المملكة السعودية.

 

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأحد - أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداء سافرا على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.

 

وأشادت الوزارة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

 


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