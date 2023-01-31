إيرفينج يقود بروكلين نتس للفوز على ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي

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سجل كيري ايرفينج 26 نقطة وسبع متابعات وست تمريرات حاسمة ليقود بروكلين نتس إلى الفوز على لوس أنجليس ليكرز 121 -104 فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كل من باتي ميلز وكام توماس 21 نقطة لبروكلين نتس الذي رفع بذلك عدد انتصاراته في الموسم إلى 31 مقابل 19 هزيمة.

وافتقد ليكرز جهود النجم ليبرون جيمس الذي يعاني من إصابة في القدم اليسرى، وأنتوني ديفيز الذي فضل المدرب إراحته علما بأنه عاد مؤخرا بعد فترة غياب بسبب إصابة في القدم اليمنى.

وسجل لوكا دونتشيتش 53 نقطة ليقود دالاس مافريكس إلى الفوز على ديترويت بيستونز 111 / 105 .

وتجاوز دونتشيتش الـ 50 نقطة خلال مباراة واحدة للمرة الرابعة هذا الموسم الذي شهد أفضل رقم في مسيرته حينما سجل 60 نقطة في المباراة أمام نيويورك نيكس في ديسمبر الماضي.

ورفع دالاس مافريكس عدد انتصاراته في الموسم إلى 27 مقابل 25 هزيمة بينما تلقى بيستونز الهزيمة الـ 39 مقابل 13 انتصارا.

وتغلب بورتلاند تريل بليزرز على أتلانتا هوكس 129 / 125 مستفيدا من تألق داميان ليلارد الذي سجل 42 نقطة.

وكان ديجونتي موراي أبرز عناصر أتلانتا هوكس خلال المباراة وسجل 40 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات حاسمة لكنه لم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهزيمة الـ 26 مقابل 25 انتصارا.

وسجل النجم ستيفن كاري 38 نقطة و12 تمريرة حاسمة وثماني متابعات ليقود جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128 / 120 كما تغلب أورلاندو ماجيك على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 119 / 109 وساكرامنتو كينجز على مينيسوتا تيمبروولفز 118 / 111 في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وفي مباراتين أخريين، تغلب واشنطن ويزاردز على سان أنطونيو سبيرز 127 / 106 وفينيكس صنز على تورونتو رابتورز 114 / 106 .