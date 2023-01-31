الداخلية يتعاقد مع عماد السيد من الجيش

نجح مسؤولو نادي الداخلية في التعاقد مع عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد الداخلية مع عماد السيد، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بناءً على طلب علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، لتعويض العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز حراسة المرمى، وذلك بعد انتقال رضا السيد، لصفوف إنبي.

ودعم الداخلية صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع أكثر لاعب على رأسهم كريم يحيى، ظهير أيمن النادي الأهلي السابق، بالإضافة إلى الثنائي. كمال أبوالفتوح، مدافع إيستران كومباني وعبدالرحمن السكران، جناح سيراميكا كليوباترا، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.