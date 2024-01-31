مسؤول أمريكي: رد واشنطن على هجوم البرج 22 خلال أيام

قال مسؤول أمريكي ، الثلاثاء، إن الرد الأمريكي على الهجوم الذي استهدف قاعدة "البرج 22" في الأردن بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يوم الأحد، سيأتي "خلال عدة أيام" وسبشمل قصف "عدة أهداف".

وأضاف المسؤول في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" طالبا عدم الكشف عن هويته: "ستكون أهدافا محددة للغاية... ضربات محددة على منشآت مكنت (من تنفيذ) تلك الهجمات".

ولم يذكر المسؤول إذا كانت تلك الهجمات ستنفذ داخل إيران أو خارجها.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الثلاثاء إنه قرر كيفية رد الولايات المتحدة على الهجوم الذي تنسب المسؤولية فيه إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران، دون إعطاء تفاصيل.