كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي هواسال-2

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها أجرت تدريبا لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2" في اليوم السابق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ "لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية وكان يهدف إلى التحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرته الاستراتيجية على الضرب" للجيش الكوري الشمالي.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن الثلاثاء أنه رصد عدة صواريخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية حوالى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من ساحلها الغربي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وشكّل الإطلاق ثالث عملية إطلاق لصواريخ كروز من جانب كوريا الشمالية في أسبوع.