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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان أنه نظرًا للقيام بأعمال إزالة خطوط المياه المتعارضة مع أعمال تغطية مصرف السيل، سيترتب على ذلك انقطاع وضعف المياه عن عدد من المناطق السكنية بنطاق حي شرق المدينة.

وسيبدأ انقطاع وضعف المياه عن المناطق السكنية في حي شرق مدينة أسوان من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 1 فبراير 2025.

وتشمل المناطق السكنية التي سيتم انقطاع مياه الشرب فيها: (مطلع الصداقة الجديدة - التقسيمات - الشبكة الأرضية بشارع السماد من كوبري الحرمين وحتى كوبري الثلاجة).

بينما تشمل المناطق التي سيتم ضعف مياه الشرب فيها: (منطقة أرض الجميلي - الحصايا).