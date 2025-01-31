فيلم لأول مرة يحتل المركز السابع في ثاني أيام عرضه

حقق فيلم «لأول مرة»، أمس، 115 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز السابع بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته على مدار يومين عرض إلى 439 ألف جنيه.

الفيلم كتبه محمد عبد القادر، ويخرجه جون إكرام، ويشارك في بطولته عمر الشناوي، وتارا عماد، ونبيل عيسى،

عرض الفيلم لأول مرة في الدورة الماضية من مهرجان «الأقصر السينمائي»، يستعرض على مدار أكثر من 90 دقيقة تحولات العلاقة بين زوجين شابين عاشا سويا لمدة 5 سنوات بعد قصة حب ليجمعهما مكان واحد في العمل، لكن نتيجة تحليل خاطئة تفيد بإصابة الزوج بمرض نقص المناعة «الإيدز» تكون محفزا لصدام مباشر بين الزوجين الشابين، ويفتح بابا لمواجهة كل منهما بمخاوفه وأسباب فتور علاقتهما الزوجية، التي يراها الجميع باعتبارها مثالاً للزواج الناجح، مع قدرتهما على إظهار الحب والتفاهم أمام الجميع.