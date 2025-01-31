أحمد فرغلي: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر الرفح برفض التهجير

قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إن المصريين قالوا كلمتهم اليوم أمام معبر رفح الحدودي، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر فرغلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا قدر الكبير أن يواجهه بمفرده، مصر الكبيرة بشعبها وجيشها وقيادتها السياسية تعلن موقفها من قضية التهجير".

وأضاف: "الشعب المصري قال كلمتة من أمام معبر رفح، جموع الشعب المصري باختلاف توجهاتهم، على قلب رجل واحد خلف قرار القيادة السياسية المصرية الصارم رغم الضغوط التي تمارس علينا، بالرفض القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلي مصر تحت أي مسمى".

وتابع: "مصر الكبري في المواجهة لوحدها، في مواجهة أي قرار يمثل خطر على الأمن القومي المصري، وكذا الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، شعبًا وأرضًا".

كما أكد دعمه كنائب في البرلمان القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ علي الأمن القومي المصري وكذا الدعم الكامل للقضية الفلسطينية أرضًا وشعبًا.