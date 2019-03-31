الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للمساهمة في إعادة إعمار العراق

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الأحد، استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع العراق في المجالات كافة والمساهمة في إعمار المدن المحررة.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن الرئيس العراقي برهم صالح استقبل في مقر إقامته بتونس - حيث سيشارك في القمة العربية اليوم - مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ، وبحث الطرفان العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن مساهمة الاتحاد بدعم وتطوير القدرات التدريبية والتسليحية للقوات الأمنية العراقية".

كما أشاد صالح بالدور الفاعل الذي اضطلعت به دول الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب ومساعدتها للعراق في تحقيق النصر ومساهمتها في الجوانب الإنسانية للنازحين والمهاجرين.

من جهتها، أبدت موجيريني استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع العراق في المجالات كافة والمساهمة في إعمار المدن المحررة.