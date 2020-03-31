ملاجئ الحيوانات في أمريكا تناشد المواطنين لتبنيها بعد تفشي كورونا



اضطرت العديد من ملاجئ الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إغلاق أبوابها أمام الحيوانات الضالة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، حتى لا تتسبب من تعيش في الشوارع بنقل العدوى داخل الملاجئ للحيوانات والقائمين على الرعاية.

وقالت الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء الحيوان، جولي كاسل، أن الوقت الحالي يشهد حدوث اضطرابات هائلة بملاجئ الحيونات بسبب الرغبة في الحفاظ على الحيوانات السلمية في الداخل من التقاط عدوى كورونا من التي تعيش في الشوارع والتي يمكن أن تكون حاملة للعدوى دون وجود أعراض، وهذا دفع حوالي 300 ملجأ إلى عمل حملات للتبني.

وأضافت أن الملاجئ استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لمناشدة المجتمع الأمريكي لتبني الحيوانات السلمية حتى انتهاء أزمة الفيروس للتمكن من إنقاذ حيوانات الشوارع من الجوع والموت بسبب أمراض مختلفة وفقًا لموقع " الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية.

وأكد أن المناشدات كان لها نتائج جيدة، حيث أرسلت عدة عائلات رسائل تنص على رغبتها في تبني حيوانات وقامت باختيارها عبر Skype وتم توصيل الحيوانات لأصحابها في شاحنات خاصة ومنحها للعائلات مع حقيبة تحتوي على الأطعمة الخاصة بها مع الحرص على ترك مسافة 6 أقدام عند التعامل بين من يستقبل الحيوان والمسؤول عن التسليم.

وأوضحت أن هذه الحيلة كانت طوق النجاة لأن بعض الملاجئ تضطر إلى اتخاذ خطوة القتل الرحيم بعد موافقة الدولة لرحم الحيوانات من الأمراض التي يصعب الشفاء منها أو عدم القدرة على تقديم الرعاية بسبب مرور الدولة بأزمة صعبة، وهذا حدث في ملجأ مقاطعة سانتا روزا للحيوانات في ولاية فلوريدا سابقًا ولكن مع أزمة كورونا اتبعت جميع الملاجئ خطوة تشجيع التبني لاستقبال حيوانات الشوراع وتقديم العلاج والرعاية لها.

وقال كيم جانزين، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية ويك كاونتي لمنع القسوة على الحيوانات بولاية كارولينا الشمالية، إن الجمعية بدأت بعمل بث مباشر على موقع "فيسبوك" يوميًا في موعد ثابت للتحدث عن أهمية التبني في هذه الفترة لحماية الحيوانات الضالة ومنحها فرصة للحياة بعد وضع الحيوانات السليمة في مكان آمن.

وأضاف أنه يتم بث مقاطع للحيوانات الأليفة مع طريقة تقديم الرعاية لها منزليًا وتربيتها بشكل جيد لأن بعض المواطنين لا يعلمون كيفية التعامل مع الحيوان الأليفة أو ما يحتاج إليه في المنزل والأطعمة التي يجب تقديمها إليه.

وأكد أنه خلال أسبوعين تمكن الملجأ من تسليم 130 حيوان إلى متبنين مع الحرص على متابعة حالة الحيوانات ومدى قدرتها على التكيف في المأوى الجديد.