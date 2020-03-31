عباس أبو الحسن يحث متابعيه على التبرع للمحتاجين لمواجهة كورونا

حث الفنان عباس أبو الحسن عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، متابعيه على التوجه إلى أعمال الخير وتقديم تبرعات للمحتاجين من أجل مساعدتهم للتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العالم خلال الفترة الماضية.

وكتب أبو الحسن قائلا: "ياريت الناس اللي خايفة من قعدة البيت أحسن تتخن تساعد الناس الغلابة اللي خايفة من قعدة البيت احسن تجوع".

وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدرر عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا، على رأسها فرض حظر التجوال وتوقف اي تجمعات وإعطاء إجازات لبعض العاملين في المصالح الحكومية، نظرا للحد من انتشار الفيروس وحماية المواطنيين.