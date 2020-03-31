الجيش الليبي يسقط ثالث طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة اليوم بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس، حسبما أفاد نبأ عاجل بثته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت مصادر عسكرية ليبية أعلنت في -وقت سابق اليوم- إسقاط طائرة مسيرة من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة.

وقال المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط في الجيش الوطني الليبي، إن" وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع "م ط 14.5" قبل أن تحقق الأهداف التي أقلعت من أجل تنفيذها"، كما أعلن الجيش الوطني الليبي، أيضا قبل ساعات، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي، لترتفع الحصيلة إلى طائرتين خلال 12 ساعة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن المسيرة التركية أقلعت من قاعدة "معيتيقة" العسكرية، وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.