رئيس بوينج يحذر من خسارة مبيعات بسبب النزاع التجاري بين الصين وأمريكا

حذر ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج من تداعيات استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على مبيعات شركته التي تعتبر أكبر شركة أمريكية من حيث الصادرات.



وقال كالهون "لا يمكننا تحمل منعنا من هذه السوق (الصين) منافسنا سيقفز إليها" في إشارة إلى شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص.



وأضاف كالهون خلال مؤتمر عن صناعة الطيران نظمته غرفة التجارة الأمريكية "لا خير في تقييد التجارة".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين مازالت واحدة من عدد قليل للغاية من الدول التي لم تسمح باستئناف تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس بعد إيقاف تشغيلها على مستوى العالم في مارس 2019 لأسباب تتعلق بالسلامة نتيجة تعرض طائرتين من هذا الطراز للتحطم خلال خمسة أشهر من أكتوبر 2018 حتى مارس 2019.



وكانت شركة الطيران الصينية تشاينا إيسترن المملوكة للدولة قد أعلنت اليوم عن مفاوضات بشأن طلبية محتملة من الطائرات طراز بوينج 737 ماكس لكنها حذرت من وجود "حالة غموض كبيرة" بشأن الموعد الذي يمكنها فيه استئناف تسلم طائرات هذا الطراز.



وبحسب بيانات شركة بوينج على الإنترنت فإنها لم تحصل على طلبيات من الصين لشراء الطائرة طراز بوينج 737 ماكس الأكثر مبيعا لديها خلال سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أشعل حربا تجارية قوية مع الصين.



في الوقت نفسه باعت بوينج في العام الماضي طائرتي شحن طراز 777 إلى شركة تشاينا كارجو لتنهي فترة من جفاف مبيعاتها إلى الصين والتي بدأت في أواخر 2017.