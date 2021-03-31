قناة السويس: نعمل على مدار 24 ساعة دون إجازات للانتهاء من السفن العالقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما يتم حاليًا تحدٍ جديد يضاهي تحد تعويم السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من فض الاشتباك في القناة مساء الجمعة المقبلة، أو صباح السبت الذي يليه على الأكثر.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي السفن العالقة المتبقية 175 سفينة، موضحًا أنه سيتم إدخال 87 واحدة غدًا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، صعوبة العمل في الهيئة خلال الفترة الحالية، قائلًا إن المرشدين والأطقم المعاونة يعملون على مدار 24 ساعة دون إجازات، بسرعة حل الأزمة.

وذكر أنه يتم التفكير في عمل تخفيضات للسفن الموجودة في القناة والمتضررة من جنوح السفينة البنمية، معقبًا: «لن نستغل الموقف.. هؤلاء عملاؤنا وسنساعدهم».