اليابان تعيد تصنيف جزر تسيطر عليها روسيا على أنها محتلة

تعود اليابان إلى وصف سيطرة روسيا المستمرة منذ عقود على سلسلة من الجزر المتنازع عليها بأنها "احتلال غير مشروع"، حسبما جاء في مسودة تقرير سنوي للسياسة الخارجية.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن هذا يأتي في الوقت الذي توترت فيه العلاقات الثنائية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.



ويعود التصنيف للظهور مجددا لأول مرة منذ عام 2003، ما يعكس تحول طوكيو إلى موقف أكثر عدائية، من موقف سياسي تصالحي تجاه موسكو، والذي كانت تتبناه على أمل أن يؤدي التقدم في المفاوضات حول الجزر الواقعة قبالة هوكايدو إلى عودتها إلى اليابان في المستقبل.



وحصلت وكالة كيودو على مسودة التقرير (الكتاب الأزرق الدبلوماسي) لعام 2022.



وجاء في مسودة التقرير أن الجزر، المسماة جزر الكوريل الجنوبية في روسيا والأراضي الشمالية في اليابان، هي جزء "أصيل" من أراضي اليابان، وهي كلمات ظلت غائبة منذ نسخة عام 2011 من التقرير.



كما جاء في مسودة التقرير: "لسنا في ظل ظروف يمكننا فيها إجراء محادثات" حول القضية مع روسيا، مع مطالبة موسكو بقوة بالاستجابة لانتقادات المجتمع الدولي وسحب قواتها من أوكرانيا والامتثال للقانون الدولي.



ويصدر التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية اليابانية في أواخر أبريل بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا.