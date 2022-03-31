محلية النواب توصي بعقد اجتماع موسع لحسم مشكلات المخططات الاستراتيجية بمطروح

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع موسع في محافظة مطروح، بحضور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى واستخدامات الأراضى ونواب المحافظة؛ للوقوف على مشكلات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بالمحافظة.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة: "لابد من حضور نواب المحافظة هذا الاجتماع، والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم فيما يخص المخطط الاستراتيجي، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، على أن يتم طرح كل الموضوعات وإيجاد حلول لها، وموافاة اللجنة بتفاصيل الاجتماع تمهيدا لتنظيم زيارة للمحافظة للوقوف على ما تم على الأرض من جهود لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".

وكان قبلها قد قال النائب الحسينى "إننا بصدد إصدار المخطط الاستراتيجية فى 27 محافظة"، متابعا: "المخطط الاستراتيجي 2030 للتنمية المستدامة اتضح بعد الاطلاع على المخطط لبعض المحافظات أنه على الورق يختلف عن أرض الواقع، ومن ثم عقدت اللجنة جلسة للاستماع لرؤية المحافظين فى المخططات لكل محافظة، شريطة أن يتم الاستماع لرأى النواب فى كل محافظة والاستفادة بهذه المقترحات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة العامة للجميع".

واستطرد أن هناك قصور فى التعاون بشأن المخطط الاستراتيجى للمحافظات، ومن ثم على الجهاز التنفيذي الاستماع للنواب فى كل محافظة فيما يخص المخطط الاستراتيجى لتعظيم الاستفادة من خطة التنمية المُستدامة على أرض الواقع.

واستعرض النائبان جمال الشورى، وعيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.