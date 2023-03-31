أمريكا تمدد مهمة نشر حاملة طائرات وسفن أمام سواحل سوريا

قال مسئولون أمريكيون، اليوم، إن الولايات المتحدة، قررت تمديد مهمة نشر حاملة الطائرات "جورج إتش دبليو بوش"، ومجموعة السفن المرافقة لها؛ بهدف "إتاحة الخيارات" بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في سوريا، الأسبوع الماضي.



وفي 24 مارس، لقي متعاقد أمريكي مصرعه، وجُرح 6 آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة "إيرانية الصنع"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وفي اليوم التالي نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية "دقيقة" في شرق سوريا، أسفرت عن مصرع 14 عنصراً تابعين لجماعة موالية لإيران.