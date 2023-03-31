أكد مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج، اتصله مع محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لتنسيق استسلامه" بتهم غير محددة في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غير مشروعة بينهما.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس السابق الذي يعيش في فلوريدا إلى نيويورك يوم الإثنين ويمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء، حسبما أفاد مصدران مطلعان على القضية لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وسيتم قراءة التهم الواردة في لائحة الاتهام عليه في جلسة الاستماع، والتي من المقرر أن تستمر حوالي 10-15 دقيقة.

وفي عام 2016، اتصلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز بوسائل إعلامي وعرضت عليها بيع حسابها لما وصفته بأنه علاقة غير شرعية أقامتها مع دونالد ترامب في عام 2006، بعد عام من زواجه من زوجته الحالية ميلانيا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

والتفَّ فريق ترامب على هذا الأمر، ودفع محاميه مايكل كوهين 130 ألف دولار إلى دانيلز لالتزام الصمت، وهو أمر غير قانوني.

ويقول الإدعاء العام إن هذا يرقى إلى مستوى تزوير ترامب لسجلات العمل، وهي جريمة جنائية في نيويورك.

ويمكن للإدعاء العام أيضًا اعتبار أن هذا يخرق قانون الانتخابات، لأن محاولته إخفاء مدفوعاته لدانيلز كانت لعدم رغبته في أن يعرف الناخبون أنه كان على علاقة بها.

ويعد التستر على جريمة عن طريق تزوير السجلات يعتبر جناية، وهي تهمة أكثر خطورة، حتى دعاة المقاضاة يقرون ذلك، لكن في كلتا الحالتين لم تحدد القضية بعد.

وهناك حالات قليلة كهذه، حتى المحاولات السابقة لملاحقة سياسيين بتخطي الحد الفاصل بين تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق الشخصي بائت بالفشل.

ويواجه ترامب احتمالية الخضوع للإجراءات المعتادة من تسجيل بصمات أصابعه وأخذ صورة لوجهه بزوايا مختلفة، مثل جميع المتهمين في القضايا الجنائية.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق في بيان المدعي العام في مانهاتن، ووصفه بأنه "وصمة عار"، واتهمه "بالقيام بعمل جو بايدن القذر".

وقال إن "الديمقراطيين كذبوا وخدعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة "النيل من ترامب لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، توجيه اتهام إلى شخص بريء تمامًا في تدخل صارخ في الانتخابات"، على حد تعبيره