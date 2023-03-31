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فيديو.. صلاح عبد الله عن حالته الصحية: قررت أشتغل حتى آخر لحظة في عمري

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 1:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 1:34 ص

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن مروره برحلة معاناة من ظروف صحية صعبة منذ عام 2010، معقبا: «استقبلتها بمنتهى الرضا والقوة، وتمنيت من ربنا يجعلها في ميزان حسناتي، وأخذت قرار؛ إني استمر في العمل لغاية ما أتوكل على الله».
وأشار خلال لقاء لبرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إلى تعرضه لمواقف أخرى شديدة الصعوبة، تمثلت في بدايات مشواره بالوسط الفني، معقبا: «شقيت آوي في شغلي في البدايات، ومررت بظروف صعبة، في سبيل إني أحقق ذاتي، وأكون أسرة وأعيشهم في مستوى معين».
وأضاف أن يحاول دائما ارتداء قناع الوجه المبتسم أمام الناس، معقبا: «دائما أقول للناس أصحي قوم الصبح شقشق، والأمل غرض وزقزق، ابتسم تقدر تحقق ضحكة في آخر النهار»، مضيفا: «ربنا يجعلنا مبتسمين دائما من قلوبنا».

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