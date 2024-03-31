تواصل مسيرات عيد الفصح من أجل السلام في جميع أنحاء ألمانيا

خرج المواطنون في مسيرات السلام التقليدية في العديد من المدن في جميع أنحاء ألمانيا اليوم الأحد، في عيد الفصح مع استمرار تقليد عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقا لشبكة السلام التعاونية، كانت مدينتا هاله وفرانكفورت المطلة على نهر الأودر على الحدود البولندية من بين المدن، التي شهدت فعاليات اليوم الأحد.

وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا، انطلقت مسيرات عيد الفصح من مدينة إيسن إلى فاتنشيد اليوم الأحد.

وكان شعار مسيرات عيد الفصح هذا العام هو "الآن أكثر من أي وقت مضى - معا من أجل السلام".

وقال كريستيان جولا من شبكة السلام التعاونية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عيد الفصح يوم الأحد يعتبر عادة يوما يشهد أقل عدد من المشاركين " أنا راض".

وأضاف أن مستوى المشاركة كان نفس مستوى العام الماضي أو أعلى قليلا، متابعا أنه من المبكر للغاية تحديد مستوى الإقبال على مستوى ألمانيا كلها.

ووفقا للمنظمين، فإن القضايا المحورية للمسيرات تدور حول المطالبة بالمفاوضات في حرب روسيا ضد أوكرانيا وحرب غزة. ويطالب المتظاهرون أيضا بنزع السلاح النووي وينتقدون ارتفاع الإنفاق على الأسلحة.

وخرج آلاف المشاركين بالفعل إلى الشوارع في 70 مدينة ألمانية أمس السبت.

وفي كولونيا على سبيل المثال، أفادت الشرطة بأن حوالي 300 مشارك تجمعوا في ساحة رونكاليبلاتس، وهي ساحة قريبة من الكاتدرائية، تحت شعار "من أجل نقطة تحول مدنية: اوقفوا الحروب، اوقفوا التسلح!".

واستخدم المتظاهرون في الشعار المصطلح الذي صاغه المستشار أولاف شولتس "Zeitenwende"، أو نقطة التحول في سياسة الدفاع الألمانية بعد وقت قصير من شن روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

وخرجت مسيرات عيد الفصح التقليدية في ألمانيا من رحم حركة السلام الأوروبية التي نشأت في القرن الماضي والتي دعت إلى نزع السلاح النووي واحتجت على سباق التسلح، مع تنظيم أول مسيرة بعيد الفصح في بريطانيا عام 1958.