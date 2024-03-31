نادي الأسير الفلسطيني: اعتقال 25 مواطنا من الضفة منذ أمس

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس، واليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ستة من النساء أفرج عنهم لاحقاً.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن «عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، وطوباس، وقلقيلية، وبيت لحم».

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت إلى جانب ذلك 16 مواطناً من الأراضي المحتلة عام 1948، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك يوم أمس.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وأعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 7895، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

وأشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.