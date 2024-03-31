روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتقطع الكهرباء عن عدة مناطق

تعرض عدد من المناطق في أوكرانيا للمزيد من الانقطاع الطارئ في التيار الكهربائي نتيجة للهجمات الروسية.

وأبلغت شركة "دي تي إي كيه" المزودة للكهرباء في أوكرانيا والسلطات الإقليمية عن صعوبات في دنيبروبتروفسك وسومي وبولتافا مساء السبت. ولا تزال مدينة خاركيف في الشرق، والتي تتعرض حاليا لأضرار بالغة من القصف الروسي، تعاني أيضا من مشاكل في إمدادات الطاقة.

وتشير كييف إلى استراتيجية روسيا المتمثلة في استهداف البنية التحتية للطاقة بشكل متعمد على أنها "إرهاب الطاقة".

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو، عن "هجمات شنيعة" شنها الجيش الروسي، وطالب مرة أخرى بتقديم المزيد من المساعدة الدولية لحماية البنية التحتية للطاقة في بلاده.

وقال:"لقد أرسلنا الإشارات اللازمة والطلبات المحددة إلى جميع شركائنا الذين لديهم أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ اللازمة".

وتابع "أمريكا وأوروبا والشركاء الآخرون يعرفون بالتحديد ما نحتاج إليه".

وبعد مرور أكثر من عامين على بدء غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، يستهدف الجيش الروسي مرة أخرى بشكل متزايد البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا من أجل شل إمدادات الكهرباء والحرارة إلى السكان.