البابا تواضروس يترأس صلوات التجنيز على نيافة الأنبا باخوميوس بكرمة مارمرقس بدمنهور

-محافظ البحيرة ووفد رفيع المستوى في حضور صلوات التجنيز لنيافة الأنبا باخوميوس

شهدت اليوم الإثنين، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمود هويد مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إتمام صلوات التجنيز الخاصة بـ نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والتي ترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في كرمة مارمرقس بدمنهور.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، ووفد الأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني، في كلمته شيخ المطارنة الراحل الفقيد الأنبا باخوميوس، مؤكدا أنه سيظل كما كان قلبا كبيرا يجمعنا، وأن تعاليمه ستكون دائما نصب أعيننا لنا ولكل تلاميذه وأبنائها، مشيرا إلى أنه من قام بإنشاء إيبراشية البحيرة وتوابعها، والعمل على ترسيخ القيم الروحية والوطنية، مشيرًا إلى أن مسيرته المضيئة امتدت لعقود في خدمة الكنيسة والمجتمع.

وأعربت محافظ البحيرة، بكل حزن عن خالص تعازيها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولجموع الشعب، مشيدًة بدور الأنبا باخوميوس في نشر قيم المحبة والتسامح، وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، وأنه كان نموذجًا مضيئًا للقيادة الروحية، وكرّس حياته لخدمة الكنيسة والمجتمع، وترك إرثًا خالدًا من الحكمة والمحبة والتواضع.

وعقب صلوات التجنيز توجه جثمان الفقيد الانبا باخوميوس إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي في البحيرة، وذلك لإتمام مراسم الدفن، والمقررة في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.