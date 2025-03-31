السلطة الفلسطينية وحماس تنددان بطلب إسرائيل إخلاء رفح تمهيداً لقصفها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس، الاثنين، بإنذارات الإخلاء التي وجهتها إسرائيل لسكان عدة مناطق بمحافظة رفح بجنوب قطاع غزة تمهيداً لقصفها.

وقالت وزارة الداخلية في غزة: "تدين وزارة الداخلية والأمن الوطني إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تهديدات جديدة للمواطنين بإخلاء كامل لمحافظة رفح، وتشريد من تبقى من سكان المحافظة تحت القصف المتواصل، تمهيداً لتصعيد الجرائم بحق أبناء شعبنا".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والوسطاء للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف محاولات إخلاء المحافظة.

وفي رام الله، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة أوامر الإخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، خاصة مع قتل الغارات الإسرائيلية أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر.

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تماماً كدعوات التهجير للخارج".

وحملت الرئاسة الفلسطينية "سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد"، بحسب البيان.