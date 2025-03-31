مراكز شباب الغربية تفتح أبوابها في أولي أيام عيد الفطر لاستقبال المواطنين

فُتحت مراكز الشباب بالغربية، اليوم الإثنين، وسط أجواء من الفرحة والسرور من أعضاء مراكز الشباب والطلائع لجميع الأطفال، كما أدخلوا البهجة والسرور على الأطفال والكبار برسم الوجوه وتوزيع الهدايا والألعاب.

وفتحت مراكز الشباب بالمحافظة، أبوابها لإسعاد الأطفال وممارسة الألعاب وفقاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب للمواطنين احتفالاً بعيد الفطر المبارك لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

ووجه اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، كل الإدارات الفرعية بالتأكيد على جميع مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك؛ لممارسة الأنشطة.

فيما تستمر مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام العيد لإسعاد الجماهير من كل الأعمار، وممارسة جميع الانشطة الترفيهية.

وفى السياق ذاته وجه وكيل الوزارة، باستمرار رفع درجة الاستعداد، وتوفير كل الخدمات للمترددين طوال أيام عيد الفطر المبارك، وتكثيف التغطية الإعلامية للمبادرة ومن المقرر أن تستمر المبادرة داخل مراكز الشباب حتى آخر أيام عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل الوزارة، إن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تأتي تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط، بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كل الأعمار ومختلف الفئات.