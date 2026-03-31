صحة غزة: 5 شهداء و14 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء جدد، و14 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 709 شهداء، و1928 إصابة، و756 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و285 شهيدًا، و172 ألفًا و28 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار المراسل إلى إصابة مواطنين، جراء قصف إسرائيلي في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وذكر أن مواطنين اثنين أصيبا برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وبعد منتصف الليل، استشهد الشاب ناهض محمود عطا الله، وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي بمنطقة الاتصالات في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.