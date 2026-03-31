الخارجية القطرية: مستقبل مضيق هرمز يجب أن تقرره المنطقة بأكملها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن «التهديدات في مضيق هرمز وإغلاقه يشكلان تهديدا لأمن الطاقة عالميا».

وشدد في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، على أن «مستقبل مضيق هرمز يجب أن تقرره المنطقة بأكملها».

وأشار إلى أن «مسألة مضيق هرمز إقليمية ولها انعكاسات على الجميع في العالم، كما أنها تحتاج إلى توافق إقليمي بشأن أمن المضيق والحركة عبره».

وأضاف: «نتحرك مع الشركاء الدوليين بشأن مضيق هرمز، وملتزمون بأمن الطاقة وسلاسل التوريد».

وفي سياق متصل، نوه متحدث الخارجية القطرية أن استهداف إيران لمنشآت الطاقة «تجاوز للخطوط الحمر وخطوة خطيرة».

وأعرب عن أمله من جميع الأطراف مراعاة القوانين الدولية بشأن استهداف المنشآت الحيوية، معقبًا: «لطالما حذرنا من استهداف المنشآت الحيوية، وننسق مع الأطراف كافة في هذا الإطار».

وذكرت صحيفة "«وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ ‌معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ‌على ‌إيران، حتى لو ظل مضيق ‌هرمز ‌مغلقا ⁠إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة ⁠فتحه ‌المعقدة إلى ⁠وقت لاحق.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسئولين في الإدارة الأمريكية قولهم، إن إدارة ترامب ترى أن مهمة فتح مضيق هرمز قد يطيل أمد الحرب إلى ما بعد 4 إلى 6 أسابيع.

ووفق المسئولين، فإن أهداف واشنطن الحالية «تتركز على إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية».

وأشار المسئولون إلى وجود خيارات عسكرية إضافية مطروحة ضد إيران، لكنها ليست أولوية لترامب حاليا.