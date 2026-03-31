الحكومة العراقية توافق على خطة وزارة الدفاع لشراء منظومات للدفاع الجوي

وافقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على تعاقد وزارة الدفاع لشراء منظومات للدفاع الضرورية لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع الأداء.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية "على التعاقد لشراء منظومات الدفاع، وكذلك الموافقة على كل المتطلبات الضرورية اللازمة لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع الأداء، وحسب ما تم رفعه من قبل وزارة الدفاع".

ودعا مجلس الوزراء، إلى "تنفيذ برامج التسليح ورفع الكفاءة وتجهيز القوات المسلحة بالمعدّات الحديثة التي سبق إقرارها والمباشرة في تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي، مع مراعاة الأولويات في مستجدات الأحداث ومُتطلبات تشكيلات القوات المسلحة المختلفة في ظل تطوّرات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاسات استمرار الحرب على مصالح العراق العليا، والتأثيرات على مجمل الاقتصاد الإقليمي والعالمي".

وحسب البيان، فإن مجلس الوزراء، نظر "في الأوضاع المتعلقة بإيقاف الطيران في الأجواء العراقية نتيجة الحرب والأوضاع الراهنة في المنطقة وأقر متابعة التنسيق المكثف بين الجهات المعنية المدنية والعسكرية، لتقدير الظروف والمستجدات في مختلف الأجواء والمطارات العراقية من أجل استئناف حركة الطيران المدني في أقرب فرصة مناسبة، مع مراعاة كامل شروط الأمن والسلامة للرحلات الجوية".

وتتعرض أجواء العراق، إلى انتهاكات من أطراف الصراع في الحرب الدائرة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر منذ أكثر من شهر وقصف مواقع عسكرية وأمنية وأخرى تابعة للحشد الشعبي؛ مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي العراقي وإيقاف تام لرحلات الطيران في جميع المطارات العراقية وتعرضه لخسائر كبيرة.