تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، يميل للبرودة ليلًا، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط عظمى 25 درجة مئوية، وصغرى 16 درجة، فيما يتراوح ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 و2.25 متر، وهو ما يجعل حالة البحر معتدلة، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية بسرعة تصل إلى نحو 30 كم/س.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الرسمي، أن البلاد تشهد حالة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وتكون حارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية، تمتد مساءً إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق مثل السلوم ومطروح وسيوة.

كما أشارت إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، بسرعة تتراوح بين 20 و30 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، مع احتمالية هبات قوية تصل سرعتها إلى 50 كم/س بنسبة حدوث تقارب 30%.



