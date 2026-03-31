تركيا: أنظمة حلف الناتو تعترض صاروخا إيرانيا رابعا في تركيا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت مقذوفا إيرانيا آخر في المجال الجوي التركي، في رابع حادث من نوعه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن الحرب على إيران الشهر الماضي.

وقالت أليسون هارت المتحدثة باسم حلف الناتو إن المقذوف كان صاروخا باليستيا إيرانيا.

وقالت الوزارة في بيان على موقع "إكس" إن تركيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحزم ودون تردد لحماية أراضيها ومجالها الجوي ضد أي تهديد.

ولم يتضح في البداية المكان الذي تم فيه اعتراض المقذوف على وجه التحديد.

ومنذ بدء الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي، اعترض نظام دفاعي تابع لحلف الناتو ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران على الحدود الجنوبية لتركيا.

وفي أعقاب ذلك، بدأ حلف الناتو العمل على تعزيز الدفاعات الجوية في تركيا ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقد نفت إيران حتى الآن استهداف تركيا عمدا.

وقد حافظت أنقرة على موقف محايد في الحرب وانضمت إلى الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي.