سلاح الجو الألماني يعيد شرطيين وجنديا مصابين بكورونا من أفغانستان

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يعتزم سلاح الجو الألماني إعادة شرطيين ألمانيين مصابين بكورونا وجندي تابع للجيش الألماني، من أفغانستان.

وصرحت متحدثة باسم سلاح الجو الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن من المنتظر أن تهبط طائرة ايرباص طراز ايه400 في كولونيا مساء اليوم الأحد، وعلى متنها الشرطيان اللذان جاءت نتيجة اختبارهما لفيروس كورونا، إيجابية وشرطي ثالث جاءت نتيجته سلبية لكن ظهرت عليه أعراض المرض، بالإضافة إلى جندي جيش في معسكر مزار الشريف جاءت نتيجته إيجابية.

كانت الطائرة توجهت إلى أفغانستان أمس السبت، وفقا لما ذكرته مجلة "شبيجل".

وكانت المجلة ذكرت أن أعراض المرض ظهرت على أفراد الشرطة الثلاثة منتصف الأسبوع الماضي، وجاءت نتيجة اختبار اثنين منهم إيجابية، فيما جاءت نتيجة الثالث سلبية.

وتم عزل الأفراد الثلاثة وعلاجهم مبدئيا في مطار كابول حيث تتمركز العديد من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وحسب تقرير المجلة، فإن هؤلاء الأفراد هم جزء من مشروع ألماني للتدريب الشرطي في أفغانستان والذي يحمل اسم "الفريق الألماني لمشروع الشرطة" ويدرب هذا المشروع قوات الشرطة المحلية في مدينتي كابول ومزار الشريف.