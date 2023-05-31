أستاذة اقتصاد عن مقترح إنشاء الأعلى للتعليم: لا يصح خلق كيان جديد في عجالة

قالت الدكتورة شيرين الشواربي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وممثل كتلة الحوار: "إننا في حاجة إلى مراجعة شاملة لمقترح قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم برمته، ولن يصح خلق كيان في عجالة شديدة.

وطالبت الشواربي، خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، بتحديد ما هو الهدف من هذا المجلس بخلاف ما هو مذكور في القانون بالتنسيق بين المجالس، مؤكدة أن التغيير يحتاج إرادة وليس بكيان جديد أو قانون جديد.

وأضافت: "ما هي الصلاحيات الخاصة بالمجلس واستقلاليته وهل سيكون من ضمنها التنسيق أم الرقابة أم الاثنين معا؟".