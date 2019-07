«الأسد الملك» يحافظ على صدارة شباك التذاكر العالمى وملاحقة من دى كابريو وبراد بيت

«علاء الدين» يحقق المليار دولار الأولى فى الأسبوع العاشر لعرضه.. و«الرجل العنكبوت» يتراجع للمركز الثالث و«الوداع» الصينى فى نهاية القائمة

حافظ فيلم ديزنى الشهير للرسوم المتحركة «الأسد الملك ــ The Lion King»، على صدارة قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، محققا نحو 75 مليون دولار فى الأسبوع الثانى من عرضه، كما تخطت إيراداته عالميا حاجز الـ900 مليون دولار، مقتربا من تحقيق المليار الأولى له.

«الأسد الملك» هو إعادة لفيلم ديزنى الشهير للرسوم المتحركة الذى يحمل نفس الاسم وكان أنتج عام 1994، وتمت صناعته بخاصية «لايف أكشن ــ Live Action»، وتدور أحداثه حول «سيمبا» الشبل الصغير الذى يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض الكثير من المواقف التى تعلمه المعنى الحقيقى للشجاعة والمسئولية، وهو من إخراج جان فافريو، ويقوم بالأداء الصوتى للشخصيات كل من بيونسيه، ودونالد جلوفر، وسيث روجان، وجيمس إيرل جونز، وبيلى إيشنر، وجون أوليفر، وألفر وودارد، وشيوتيل إيجيوفور، وكيجان مايكل كاى، وشهادى رايت جوزيف، وجيدى ماكرارى، وفلورنس كاسمبا، وجون كانى، وإريك أندريه.

جاء فى المرتبة الثانية فيلم المخرج الأمريكى الشهير كوينتين ترانتينو «حدث ذات مرة فى هوليوود ــ Once Upon a Time in Hollywood»، الذى شهد أسبوعه الأول تحقيق أكثر من 40 مليون دولار بعد طرحه فى دور العرض الأمريكية، متفوقا على توقعات موزعيه التى لم تأمل تحقيق أكثر من 30 مليون دولار.

الفيلم الذى تدور أحداثه حول جرائم قتل شهيرة حدثت فى مرحلة الستينيات، فى ظل محاولة صديقين البحث عن الشهرة والمكانة المرموقة فى هوليوود، يقوم ببطولته كل من ليوناردو ديكابريو، وبراد بيت، والباتشينو ومارجوت روبى.

ويستمر فيلم المغامرة والخيال العلمى «الرجل العنكبوت.. بعيدا عن الوطن» المقتبس من سلسلة أفلام «الرجل العنكبوت»، فى التراجع ولكن هذه المرة إلى المركز الثالث محققا 12 مليون دولار، ولكن إيراداته تخطت حاجز المليار دولار الأولى فى الأسبوع الرابع لعرضه.

«الرجل العنكبوت.. بعيدا عن الوطن»، تدور أحداثه فى أوروبا عندما يذهب «بيتر باركر» وأصدقاؤه فى عطلة صيفية، حيث يجد البطل نفسه فى محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد الشرير المعروف باسم «ميستيريو»، وهو من إخراج جون واتس، وبطولة توم هولاند، وزندايا، وجايكوب باتالون، ومايكل كيتون، وماريسا تومى، وجيك جيلنهال، وجيه. بى. سموفى، وصامويل إل. جاكسون، ونعمان آكار، وريمى هاى، ومارتين ستار، وانجويراى رايس، وكوبى سملدرز، وجان فافريو.

فى المرتبة الرابعة استقر الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والمغامرة والكوميديا «حكاية لعبةــ Toy Story 4»، محققا إيرادات بلغت نحو 10 ملايين دولار، لتصل إجمالى إيراداته عالميا 917 مليون دولار، خلال ستة أسابيع عرض.

«حكاية لعبة 4»، تدور أحداثه بعد أن تنضم «فوركى» إلى ألعاب الطفلة «بونى»، ولكنها تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول «وودى» وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها، وأثناء رحلته يقابل اللعبة «بو» التى فقدت سابقا، وتبدأ إقناع «وودى» بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب؛ حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد «وودى» نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بـ«فوركى»، وهو من إخراج جوش كولى، وقام بتأدية الأصوات كل من توم هانكس، وتيم ألين، وجوردى بينسون، وباتريشيا أركيت، وبونى هانت، وآنى بوتس، وكريستين شال، وجوان كوزاك، ولورى ميتكالف، وجوردان بيل، وكيجان مايكل كاى.

وفى المركز الخامس وجد فيلم الرعب والإثارة والتشويق «الزواحف ــ crawl»، بعد أن حل بالمركز الرابع بالأسبوع الماضى محققا 4 ملايين دولار، خلال ثالث أسابيع عرضه، لتصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 45 مليون دولار.

«الزواحف ــ crawl»، تبدأ أحداثه عندما تبحث «هالى» عن والدها الذى فقد، عقب إخلاء المدينة التى يسكنون بها بسبب إعصار ضخم، وعندما تعثر عليه تجده مصابا بجروح خطيرة فى منزل عائلتهما، ويحاصر الاثنان بمياه الفيضان، الذى يصبح أقل مخاوفهما مع الوقت، الفيلم من تأليف الشقيقين مايكل وشون راسموسن، وإخراج ألكسندر أجا، وبطولة كايا سكوديلاريو، ومورفيد كلارك، وخوسيه بالما، وامى ميتكالف، وجورج سومنر، وبارى بيبر، وروس أندرسون.

فيما جاء فيلم الموسيقى والكوميديا والفانتزيا «الأمس ــ Yesterday»، بالمركز السادس خلال خامس أسبوع من عرضه، محققا إيرادات بلغت 3 ملايين دولار، ليحقق إجمالى إيرادات 109 ملايين دولار عالميا.

وتدور أحداث الفيلم حول أحد الموسيقيين المكافحين، الذى يدرك أنه الشخص الوحيد على الأرض الذى يتذكر فرقة الروك الإنجليزية «البيتلز» التى تشكلت عام 1960، وهو من إخراج دانى بويل، وبطولة هيمش باتل، وليلى جيمس، وإد شيران، ولامورن موريس، وجيمس كوردن، وكيت ماكينون، وآنا دى أرماس.

واحتفظ فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا «علاء الدين»، المركز السابع فى أسبوع عرضه العاشر، وحقق إيرادات نحو 2 مليون و700 ألف دولار، هذا الأسبوع، لتصل إجمالى إيراداته مليار دولار عالميا.

الفيلم مأخوذ عن القصة الكلاسيكية الشهيرة «علاء الدين»، طفل الشوارع الذى يجوب طرقات المدينة الكبيرة مع صديقه المخلص القرد «آبو»، يقابل الأميرة «ياسمين» مصادفة ويقع فى غرامها، ولكنه يذهب إلى السجن ويتورط فى مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان «جعفر» بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية، وهو من إخراج جاى ريتشى، وبطولة ويل سميث، ومينا مسعود، وناعومى سكوت، ومروان كنزارى، ونعمان آكار، ونافيد نيجبان.

بينما تراجع فيلم الأكشن والكوميديا «ستوبر ــ stuber»، إلى المركز الثامن، حيث حقق مليون و600 ألف دولار أمريكى، فى ثالث أسابيع عرضه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 25 مليون دولار.

«ستوبر ــ stuber»، تدور أحداثه حول سائق أوبر «ستو»، الذى يصطحب معه فى إحدى الرحلات محققا يتتبع إرهابيا ساديا متعطشا للدماء، فيتحتم عليه الحفاظ على هدوئه وعلى سلامته والتعاون مع المحقق، لبقاء تقييمه مرتفعا بين السائقين، الفيلم من تأليف تريبر كلانسى، وإخراج مايكل دوز، وبطولة كميل نانجيانى، وديف باتيستا، وأيكو أويس، وميرا سورفينو، وبيتى غيلبين، وكارين جيلان، وناتالى مورالس.

وتراجع أيضا الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب والإثارة «أنابيل» الذى يأتى باسم «أنابيل تعود للمنزل ــ Annabelle Comes Home»، إلى المركز التاسع بعد أن كان فى السابع الأسبوع الماضى، وحقق مليونا و560 ألف دولار، ووصلت إجمالى إيراداته 200 مليون دولار عالميا.

تبدأ أحداث الفيلم عندما يعقد الزوجان «إد» و«لورين» العزم على منع الدمية «أنابيل» من إحداث المزيد من الخراب، ويضعانها فى غرفة القطع الأثرية المغلقة بمنزلهما، خلف الزجاج المقدس، لكن ليلة رهيبة من الرعب تبدأ عندما تقوم «أنابيل» بإيقاظ الأرواح الشريرة فى الغرفة، لتنال من ابنة «إد» و«لورين» البالغة من العمر عشر سنوات، الفيلم من إخراج جارى دوبرمان، وبطولة فيرا فارميجا، وباتريك ويلسون، ومكينا جرايس، وستيف كولتر، وستيفن بلاكهارت، وماديسون أيسمن، وإميلى بروبست.

فى المركز العاشر حقق الفيلم الصينى «الوداع ــ The Farewell» إيرادات بلغت مليونا و553 مليون دولار، فيما وصلت إيراداته عالميا 3 ملايين و600 ألف دولار.

وتدور أحداثه حول عائلة صينية تكتشف أن جدتها لم يتبق لها سوى فترة قصيرة على قيد الحياة، ويقررون إخفاء الخبر عن العائلة لاستكمال تنظيم حفل زفاف يجمع الأسرة ويلم الشمل قبل وفاتها، وهو من إخراج الأمريكية من أصل صينى لولو وانج.