مصطفى بكري يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل زيارة الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية إلى السودان، الثلاثاء الماضي.



وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير عباس كامل حمل رسالة شفهية من الرئيس السيسي، لدعم العلاقات المتبادلة بين البلدين، والتنسيق المشترك لحل أزمة سد النهضة.



وأكد «بكري» أن الوزير عباس كامل، استمع إلى رئيس الحكومة السودانية "عبدالله حمدوك" عن خطورة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا لسد النهضة، مشيرًا إلى أنه تم الاستماع إلى نتائج قمة الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو الماضي.



وأضاف أن رئيس المخابرات العامة المصرية، أكد أن مصر انخرطت في المفاوضات للحفاظ على حقوقها المائية، بما لا يضر أهداف التمنية لدى الجانب الإثيوبي.



وتابع أن هناك احتمالات بزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة ثم يعود لزيارة إثيوبيا، ومن المتوقع أيضًا، زيارة الوزير عباس كامل إلى إثيوبيا إذا استدعى الأمر ذلك.