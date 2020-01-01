اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة.

ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيراً جمرة العقبة الكبرى.

وأضافت الوكالة أن "ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى ينعمون بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين".

كان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال صرح أمس الخميس، بأن الحالة الصحية للحجاج جيدة جداً، ولا توجد حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأضاف العال أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرا إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد الوباء.

يُذكر أن حج هذا العام يأتي بشكل استثنائي لعدد محدود من الحجاج في ظل انتشار جائحة كورونا،يبلغ حوالي 10 آلاف حجاج من 160 دولة ، 70% منهم من العاملين في المملكة والباقي من السعوديين.