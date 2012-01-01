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ودعت الزهراء شعبان منافسات 50 متر رماية ثلاثة أوضاع وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي تستضيفها طوكيو خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس.

واحتلت الزهراء المركز 35 في التصفيات بإجمالي 1138 طبقا لتفقد فرصتها في التأهل إلى الدور النهائي، حيث يتأهل أول 8 لاعبات فقط للنهائي.

وحققت لاعبة مصر 383 طبقا في الوضع الأول ثم 383 طبقا في الوضع الثاني و372 طبقا في الوضع الثالث.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.