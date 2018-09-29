 تحرير 13 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق بالمنيا - بوابة الشروق
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تحرير 13 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق بالمنيا

﻿ماهر عبد الصبور﻿
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 7:24 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 7:24 م

أعلن اللواء ياسرعبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، شن حملة لضبط الأسواق، بقيادة الدكتور أحمد رشاد سكرتير مركز ومدينة المنيا، تنفيذا لقرار اللواء الوزير المحافظ رقم 281، بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين، حيث تم المرور المفاجئ على عدد من المطاعم والكافيهات ومحلات بيع اللحوم بمدينة المنيا.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر مخالفة متنوعة عبارة عن: ١١محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار، وحرز عبارة عبارة عن ٦ كيلو سمك غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم تحريزها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ورافق الحملة هاني إبراهيم عضو التفتيش الإداري، وحسين خلف تموين بندر، وأحمد حمدي بإدارة الطب البيطري، وحافظ عبد الحميد بإدارة البيئة.

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