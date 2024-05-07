عمر كمال لجماهير الأهلي: انتظروا مزيدا من الانتصارات

وجه عمر كمال عبد الواحد رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، عقب التسجيل في فوز الأحمر على الاتحاد بنتيجة 4-1، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.
وقال عمر كمال عبد الواحد في مقطع فيديو: "مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم والحمد لله على المكسب وإن شاء الله مزيد من النجاحات والانتصارات".
وحقق النادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب إستاد القاهرة الدولي.