محافظ الإسكندرية يكشف سبب تعدد حوادث الغرق بشاطئ النخيل: «6 أكتوبر» مسؤولة عنه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن شاطئ النخيل - المعروف بشاطئ الموت لكثرة حوادث الغرق به - لا يزال مغلقًا أمام المصطافين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن "النخيل" يعتبر من أجمل شواطئ غرب الإسكندرية ويبلغ طول 1900 متر على الساحل، ويستمتع به الآلاف من المصطافين إلى جانب أهل المنطقة.

وأشار إلى أن السنوات الخمس الماضية تعرض هذا الشاطئ لأمواج مرتفعة، كما أن حائط صد الأمواج أصبح متهالكًا، وهو ما أحدث دوامات تؤدي إلى غرق الكثيرين.

وأوضح أن الشاطي كان مفتوحًا خلال العام الماضي وكان تابعًا لملحافظة، لكن غرق 11 شخصًا في يوم واحد فقررت النيابة العامة إغلاقه، كما أن هذا الإغلاق مستمر حتى الآن.

وأشار المحافظ إلى توقيع بروتوكول مع جمعية 6 أكتوبر بمنطقة العجمي لتتولى مسؤولية هذا الشاطئ بشكل كامل، بمعنى أنه من المنوط بها توفير إجراءات السلامة ومتابعتها بشكل متواصل.

وأكد الشريف، أنه أوصى جمعية 6 أكتوبر بالتواصل مع النيابة العامة من أجل وضع حلول لأزمة هذا الشاطئ، مشيرًا إلى أن الجمعية ستتولى إصلاح حاجز الأمواج، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنه يُمنع حتى الآن على المواطنين نزول الشاطئ.

يُشار إلى أن فريق إنقاذ تابع لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، قد انتشل يوم السبت الماضي، بالتعاون مع غواصين متطوعين، اليوم السبت، جثتي شابين، لقيا مصرعهما غرقَا، إثر نزولهما مياه البحر، أحدهما في شاطئ النخيل الذي يفترض أنه مغلق، والآخر في شاطئ الزراعيين.