مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بالدقهلية

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لقي 5 مواطنين مصرعهم، وأصيب 6 أخرين، في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ، لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قاعة أفراح بالقرب من قرية شها دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين على طريق (المنصورة - دكرنس).

على الفور انتقلت قوة من مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على طريق شها طريق (دكرنس المنصورة) أمام قاعة أفراح، ووفاة 5 أشخاص فيما أصيب 6 أخرين.

ودفعت هيئة الإسعاف بالدقهلية بـ7 سيارات لنقل جثامين المتوفين والمصابين، لمستشفى المنصورة الدولي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات، وتسليم الجثمان لذويهم تمهيدا لدفنهم.