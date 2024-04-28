ينطلق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في 23 من شهر أكتوبر المقبل، بالسويد، ويستمر لمدة أربعة أيام، وذلك تحت إشراف نخبة من الفنانين والأكاديميين المختصين.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان، كلا من: الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، والفنانة عبير نعمة (لبنان)، والموسيقار نصير شمة (العراق)، والدكتورة سونيا مبارك (تونس)، والموسيقار طاهر مامللي (سوريا).

ويعتبر مهرجان مالمو الدولي للعود والموسيقى والأغنية العربية من أهم المهرجانات التي تعمل على تشجيع مبدعي الموسيقى، والغناء العربي، والمساهمة بالترويج لهم في جميع أنحاء الوطن العربي.

وسعى السيد يوسف بدر، مدير المهرجان، منذ تأسيسه إلى البحث والتجديد في كل فعالياته، مرتكزا على دعم مسيرة الموسيقى العربية؛ تعميقا للوجدان، وانطلاقا للإبداع، وتواصلا لدور المؤسسات والهيئات والجمعيات على خريطة الوطن العربي الكبير، والخروج بها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى نشر السلام والتسامح.

ومن المقرر أن يحل السيد أيمن سماوي، مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون، ضيفا على مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في دورته الجديدة؛ ليكون إلى جانب لجنة التحكيم وإدارته أثناء تكريم الفائزين.