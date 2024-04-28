لقي 5 مواطنين مصرعهم، وأصيب 8 أخرين، في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ، لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قاعة أفراح بالقرب من قرية شها دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين على طريق (المنصورة - دكرنس).

على الفور انتقلت قوة من مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على طريق شها طريق (دكرنس المنصورة) أمام قاعة أفراح، ووفاة 5 أشخاص فيما أصيب 8 أخرين.

ودفعت هيئة الإسعاف بالدقهلية بـ7 سيارات لنقل جثامين المتوفين والمصابين، لمستشفى المنصورة الدولي.

وتبين أن أسماء المصابين هم: (السيد محمد إبراهيم العيسوى، 27 سنة، مقيم مركز المنزلة ويعانى من نزيف بالمخ)، (أحمد مسعد محمد السيد، 19 سنة، مقيم مركز المنزلة ويعانى خلع بالكتف الأيمن)، (أحمد زكريا فراج، 22 سنة، مقيم قرية شها يعانى من جرح قطعى بالرأس 4 سم)، (نورا عبده المهدي، 21 سنة، مقيمة المنزلة مصابة بالارتجاج)، (خميس محمد على العيسوى، 17 سنة، مقيم بالمنزلة ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم)، (ناهد سعد الدين أبو العينين، 55 سنة، مقيمة بالمنزلة مصابة بكسر بالحوض)، (عبده محمد المهدى الفقى، 60 سنة المنزلة، ارتجاج بالمخ)، (محمد البحيرى المهدى، 30 سنة، مقيم قرية شها مصاب بكسر في الجمجمة)، وما زالت الأجهزة الأمنية تحاول التعرف على هوية المتوفين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات، وتسليم الجثمان لذويهم تمهيدا لدفنهم.