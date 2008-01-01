وحدة نزاهة ألعاب القوى تعلن إيقاف النيجيرية أوكاجباري عن المشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم السبت فرض الإيقاف المؤقت على مشاركة العداءة النيجيرية بليسنج أوكاجباري في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما كشفت اختبارات المنشطات عن استخدامها هرمون نمو بشري.



وجاءت نتائج تحليل العينة التي سحبت منها في 19 تموز/يوليو الجاري، إيجابية وأظهرت استخدام مادة محظورة، وقد أبلغ المختبر وحدة نزاهة ألعاب القوى بالنتائج أمس الجمعة.



وكان من المفترض أن تخوض أوكاجباري الدور قبل النهائي لسباق 100 متر اليوم السبت.



وكانت أوكاجباري قد حققت الفوز بسهولة في التصفيات أمس الجمعة مسجلة 05ر11 ثانية ومتفوقة على البريطانية آشا فيليب وتينيا جايثر من جزر الباهاما.



وكانت أوكاجباري قد أحرزت ميدالية فضية في الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008، وتحمل الزمن القياسي على مستوى ألعاب الكومنويلث في سباق 100 متر.