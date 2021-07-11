نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022 وفقا للتقديرات السريعة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته متأثًرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاًعا بمقدار 1.8%، إضافةً إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6% على أساس ربعي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق ارتفاعاً نسبته 3.9% بالربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي؛ نتيجة الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8%، بالإضافة لنمو أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، فضلاً عن ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.