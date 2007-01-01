وزيرة الثقافة تُكرم الفائزين بمسابقات الدورة الأولى لجوائز القومي للترجمة

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفائزين بجوائز مسابقة المركز القومي للترجمة في دورتها الأولى، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بسينما الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمةّ، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة.

فاز بجائزة "جابر عصفور في مجال الآداب والدراسات النقدية"، وقدرها 50 ألف جنيه المترجم محمد سالم عبادة، عن ترجمته لكتاب "بارنابي ردج حكاية أحداث شغب عام ثمانين"، عن اللغة الإنجليزية، من تأليف تشارلز ديكنز، وصدرت الترجمة عام 2022 عن دار آفاق للنشر والتوزيع-مصر.

وفاز بجائزة "جمال حمدان في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية"، وقدرها 50 ألف جنيه مناصفة بين كل من المترجمة هبة عبدالمولى أحمد، والمترجمة شيماء طه محمد، عن ترجمتهما لكتاب "الأعراق البشرية: هل نحن حقًا على هذا القدر من الاختلاف؟" عن اللغة الإنجليزية، من تأليف آلان إتش جودمان وآخرون، وصدرت الترجمة عن مؤسسة هنداوي للنشر-مصر .

كما تم منح "جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم"، وقدرها 50 ألف جنيه، إلى المترجم عبدالرحمن حسين حمودة، عن ترجمته لكتاب "المخ السعيد" عن اللغة الإنجليزية، من تأليف دين برنيت، وصدرت الترجمة عام 2021 عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع- مصر.

‏‎وجاءت نتيجة "جائزة الترجمة للشباب"، في مراكزها الثلاثة: بمنح قيمة جائزة المركز الأول وقدرها 25 ألف جنيه للمترجمة ميرا أحمد عبدالمحسن، عن ترجمتها لكتاب "مشاهد من شينجيانغ"، عن اللغة الصينية، من تأليف وانغ منغ، وصدرت الترجمة عن دار نشر بيت الحكمة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع دار البوصلة للنشر- الامارات.

وفي المركز الثاني منحت قيمة الجائزة وقدرها 25 ألف جنيه مناصفة بين كل من المترجم محمد صلاح الدين الفولي، عن ترجمته لكتاب "حاصل الطرح"، عن اللغة الإسبانية، تأليف أليا ترابركو ثيران، وصدرت الترجمة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، بالتعاون مع دار سرد للنشر بسوريا، والمترجمة رشا صلاح الدخاخني، عن ترجمتها لكتاب "رفقة الغرباء: تاريخ طبيعي للحياة الاقتصادية"، عن اللغة الإنجليزية، من تأليف بول سيبرايت، وصدرت الترجمة عن مؤسسة هنداوي للنشر- مصر.

وفي المركز الثالث، منحت قيمة الجائزة وقدرها 10 آلاف جنيه مناصفة بين كل من المترجم علاء بريك هنيدي، عن ترجمته لكتاب "الاقتصاد السياسي لحزب الله اللبناني"، عن اللغة الإنجليزية، من تأليف جوزيف ضاهر، وصدرت الترجمة عن دار صفصافة للنشر والتوزيع - مصر، والمترجم يوسف نبيل، عن ترجمته لرواية "قبل شروق الشمس"، عن اللغة الروسية، من تاليف ميخائيل زوشينكو، وصدرت الترجمة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة إبداعات عالمية - الكويت.

وهنأت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، للفائزين وحثتهم على بذل المزيد من إبداعاتهم بمجال الترجمة، والاستزادة من نقل ثقافات ومعارف الشعوب بالمجالات المتعددة، بهدف الاستفادة منها على الصعيد المجتمعي، كما ثمنت ‏وزيرة الثقافة جهود المركز القومي للترجمة، في رعايته ودعمه لمثل تلك المسابقات، بما يُعزز فرص الاستفادة من تجارب الشعوب والثقافات المختلقة.

وأكدت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، استمرار جهود المركز للنهوض بحركة الترجمة، والتي تفتح آفاقًا معرفية وثقافية تبادلية بين الشعوب، بما يخدم مستهدفاتنا في بناء الإنسان المصري وصقل قدراته بشتى المجالات.

وأشارت إلى أهمية المضي قدمًا إزاء تشجيع الأفراد والمؤسسات الثقافية ودور النشر على الاهتمام بتطوير حركة الترجمة، وإثراء المكتبة العربية والنهوض بالفكر والثقافة والتعريب، مع التأكيد على معايير جودة الترجمة ودقتها، فضلًا عن تأصيل القيم المعرفية والفكرية الناتجة عنها.